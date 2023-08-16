Жизни и здоровью тех, кто лечится в Дагестане после аварии на АЗС, угроз нет

В минздраве Дагестана высказались о состоянии здоровья тех пострадавших от взрыва на АЗС, которые остались на лечении в клиниках республики.

"Что касается наших больных, есть оскольчатые ранения, пациенты с переломами, смешанные различные травмы, а также пациенты, нуждающиеся в нейрохирургической терапии. Жизни пациентов, которые остаются в республиканских медучреждениях, ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме", - сказала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, ее слова приводит в своем telegram-канале правительство Дагестана.

Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликов оценил сплоченность, которая скрепила жителей республики после взрыва на АЗС.

"Главное слово сегодняшнего дня – сплоченность. Нам понадобились считанные минуты, чтобы забыть взаимные претензии и осознать ее невероятную силу", - написал Меликов в своем telegram-канале.