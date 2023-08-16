В Нижнем Тагиле 1,5-годовалый ребенок выпал из окна, оставшись без присмотра

15 августа из окна общежития Нижнего Тагила выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик остался дома под присмотром еще двоих детей 10 и 11 лет, пока их мать вышла для оплаты проживания.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское", пострадавший вышел на кухню, залез на табуретку, стоявшую у окна, оперся на москитную сетку и выпал на улицу. Результатом падения стали серьезные травмы - переломы костей таза, голени и травма головы, с которыми ребенка госпитализировали в больницу. Оттуда об инциденте сообщили и полиции.

В МВД выяснилось, что семья до этого жила в пригороде и часто переезжает. На последнем месте они проживали около полугода. Мать семейства, как оказалось, уже состояла на учете в полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент в отношении нее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Судьбу матери и ее детей будут решать органы опеки.