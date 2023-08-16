Экс-президент Ирана стал фигурантом дела о валютных махинациях

В Иране возбуждено дело в отношении экс-президента страны Хасана Рухани (занимал высший пост в 2013-2021 гг.), его подозревают в мошенничестве на финансовых рынках и в валютных махинациях. Дело ведет Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана.

Ожидается, что Рухани в ближайшее время даст пояснения в суде по уголовным делам, фигурантом которых он стал, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя судебной власти Масуда Сетайеши.

В августе 2021 года члены Международного совета Ирана попытались начать расследование в отношении Рухани в свете ухудшения экономической обстановки за время его президентства.