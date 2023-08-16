Орлов: Колесо обозрения в Летнем парке "Уралмаш" появится совсем скоро

В ближайшее время в Летнем парке "Уралмаш" появится колесо обозрения. Установку планируется завершить в этом году, а пользоваться аттракционом можно будет в любой сезон. Об этом журналистам рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, двух аналогичных аттракционов для города миллионника мало, а потому инициатива директора ЦПКиО Павла Зубакина была одобрена. Помимо колеса обозрения, в парке появятся и другие развлечения, в числе которых летний кинотеатр, спортивная и детская площадки и фудкорты. Общая сумма, необходимая для благоустройства парка, насчитывает 150 млн рублей.

Напомним, Летний парк "Уралмаш" три года подряд принимал участие в конкурсе на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году пришла долгожданная победа, однако парк все же остался без федеральных средств - Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также глава комитета по благоустройству администрации Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Ранее рекреационную зону отдали под крыло ЦПКиО, пообещав обустроить в нем аттракционы и зоны отдыха.