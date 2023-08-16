В Челябинске возбудили уголовное дело из-за выделения земельных участков в городском бору

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при отчуждении земельных участков, расположенных на территории лесного массива в городском бору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, чиновники мэрии Челябинска и иных органов власти, зная, что на земельных участках, расположенных на территории лесного массива в Челябинском городском бору, отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства, незаконно выделили земельные участки в частную собственность. В результате городу был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают должностных лиц, причастных к преступлению.