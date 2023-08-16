В Перми вновь приостановили торги по продаже имущества "Мотовилихи"

В Перми вновь приостановлены торги по продаже имущества "Мотовилихинских заводов". Информация о приостановке торгов опубликована на Федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным конкурсного управляющего Андрея Берсенева, торги приостановлены из-за жалобы на их проведение в УФАС.

"Торги приостанавливаются на основании уведомления Федеральной антимонопольной службы от 14.08.2023 № 04/65179/23 о принятии к рассмотрению жалобы ООО "Ветер перемен" на действия организатора торгов", - говорится в сообщении.

Претензии компании не приводятся.

Отметим, что ранее торги приостанавливались по жалобам миноритарных акционеров предприятия и связанных с ними структур. Организации заявляли о неправильной оценке стоимости активов "Мотовилихи", в том числе пакета акций "Специального конструкторского бюро". Жалобы были признаны необоснованными.

Напомним, первые торги были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота имущества "Мотовилихи" составила 9,3 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Повторные торги были объявлены в июле. Цена составляла уже 8,5 млрд руб. Торги должны были пройти с 7 августа по 12 сентября. Сообщалось, что цена будет постепенно снижаться, и к концу торгов может достигнуть 853,3 млн руб.