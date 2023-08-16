Не стал держать интригу. Владислав Пинаев подал документы для выборов мэра Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила подал документы для участия в отборе кандидатов на пост мэра свердловского города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пинаев стал одним из первых, кто подал документы. Как заявил сам градоначальник, у него есть ответственность перед местными жителями за реализацию стартовавших в Нижнем Тагиле проектов и бросать их на полпути он не собирается.

"У нас разработана программа дальнейшего преобразования Нижнего Тагила в течение следующих пяти лет, в рамках которой должно быть реализовано множество масштабных проектов. Среди них, например, строительство новой станции водоподготовки, реконструкция плотины на улице Челюскинцев, строительство культурно-образовательного центра на Гальянке и многое другое. Тянуть с подачей документов до последнего дня и создавать ненужную интригу – смысла нет. Время дорого. Предстоит много работать", - отметил мэр.

Напомним, что подать документ на отбор кандидатов можно до 25 августа. Основными требованиями являются возраст от 21 года, наличие высшего образования, а также профессиональных знаний и навыков в сфере государственного и муниципального управления.