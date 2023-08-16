Глава Дагестана оценил сплоченность жителей после взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов оценил сплоченность, которая скрепила жителей республики после взрыва на АЗС.

"Главное слово сегодняшнего дня – сплоченность. Нам понадобились считанные минуты, чтобы забыть взаимные претензии и осознать ее невероятную силу", - написал Меликов в своем telegram-канале.

Именно ею руководствовались люди, случайно оказавшиеся на месте трагедии, когда, рискуя жизнью, спасали тех, кого никогда прежде не знали, устраивали очереди в пунктах переливания крови, обрывали линии, чтобы узнать, чем еще могут быть полезными.

"Именно эта сплоченность руководила усилиями спасателей, медиков, министров и глав муниципалитетов, которые на месте событий, а потом в больницах предпринимали все возможное – не потому, что это их профессиональный долг, а потому, что сердце сжималось болью за каждую потерянную жизнь, за каждого раненого ребенка", - написал Меликов.

Напомним, количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35. Пострадавших - более сотни. Часть пострадавших направлены в Москву на Ил-76.