Минобороны: Над Калужской областью сбиты три украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать Калужскую область тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, это произошло сегодня около 5 часов утра (мск). Силами ПВО все БПЛА были уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.
12 августа глава Калужской области Владислав Шаша сообщил о том, что в Дзержинском районе работали средства ПВО. Был сбит беспилотный летательный аппарат.
10 августа Шапша сообщил о сбитом над регионом беспилотнике. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сбитый над соседним регионом дрон направлялся в сторону столицы.