Минобороны: Над Калужской областью сбиты три украинских БПЛА

ВСУ пытались атаковать Калужскую область тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, это произошло сегодня около 5 часов утра (мск). Силами ПВО все БПЛА были уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.

12 августа глава Калужской области Владислав Шаша сообщил о том, что в Дзержинском районе работали средства ПВО. Был сбит беспилотный летательный аппарат.

10 августа Шапша сообщил о сбитом над регионом беспилотнике. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сбитый над соседним регионом дрон направлялся в сторону столицы.