16 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Полицейские могут получить доступ к устройствам до разрешения суда

Министерство внутренних дел России предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные.

Соответствующие поправки ведомство предложило внести в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Если это произойдет, то правоохранители получат возможность изучать информацию, в том числе содержащейся в технологических системах ее передачи, включая Сеть. Как заявили в МВД, получили широкое распространение преступления, совершаемые с использованием банковских карт, интернета, компьютерной техники и сотовых телефонов. При этом злоумышленники часто используют VPN-сервисы. Отмечается, что 71% уголовных дел приостановлены, так как не удалось вычислить преступника.

В ведомстве пожаловались на нехватку инструментов, позволяющих оперативно и в режиме реального времени исследовать текстовые, аудио и видеоданные, а также техническую информацию о месте и времени удаленного подключения, оборудовании, включая его модель, сетевой и физический адрес, серийный номер, а также сведения о взаимодействии пользователя с информационными системами и их реакции на запросы пользователя.

Цель предложений — официально включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках оперативно-разыскной деятельности. В настоящее время, чтобы получить доступ к сообщениям, необходимо разрешение суда. Эта информация защищена статьей Конституции о тайне переписки. Однако если поправки будут приняты, это упростят процедуру и сократит сроки. Разрешение суда понадобится, но постфактум, сообщает РБК.

Теги: полиция, МВД, интернет, преступления


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