16 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Госдума рассмотрит законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах

Депутаты Госдумы готовят обновленный проект закона, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.

Документ может быть рассмотрен осенью. Перед внесением законопроекта, меняющего правила рынка, необходимо оценить, что скажут об этом граждане. В целом россияне воспримут инициативу позитивно. Однако предстоит проработать некоторые моменты, на которые указали ведомства, в том числе Министерство финансов РФ. Минфин выступает за обеспечение достаточного контроля за осуществлением такой деятельности, за соблюдение запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции.

В июне текущего года глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в кабмин. Однако после заключения Минфина он отозвал его. При этом парламентарий направил законопроект в государственно-правовое управление президента, которое запросило позицию отраслевых министерств и ведомств, в частности Минпромторга, ФАС, Росалкогольрегулирования.

Законопроект Клишаса может быть поддержан при условии существенной доработки. Свои заключения на инициативу также представили Минпромторг, Роскомнадзор и РАР. Все они концептуально поддерживают документ, но со своими замечаниями в части маркировки алкогольной продукции, блокировки сайтов-нарушителей и прочего, сообщают "Ведомости".

Теги: Госдума, законопроект, алкоголь, маркетплейсы


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