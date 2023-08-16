Получил помилование расчленивший женщину участник спецоперации

Житель Новодвинска Архангельской области Вячеслав Самойлов, получивший в 2022 году девять лет и семь месяцев лишения свободы за убийство своей девушки и расчленение ее тела, получил помилование после участия в специальной военной операции.

Как сообщает портал 29.ru, человек с данными Вячеслава Самойлова не числился в местах лишения свободы.

Обезглавленное тело 33-летней Ольги Шляминой нашли в лесу весной 2021 года. Голову женщины нашли через несколько дней. Самойлов заявил, что в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине два удара по голове, после чего она ударилась головой об пол и умерла. Мужчина расчленил тело ножевкой по металлу и спрятал.

Вину мужчина признал частично, заявив, что не хотел убивать возлюбленную. У женщины остался маленький сын. С Самойлова взыскали 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда ее ребенку.