Экс-агент ФБР признался в работе на Дерипаску

Бывший руководитель отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признался в сговоре с целью нарушения санкций Соединенных Штатов и отмывания денег во время работы на российского миллиардера Олегу Дерипаску.

Макгонигал с 1996 года руководил работой ведомства по поиску иностранных шпионов и расследованиями в отношении российских предпринимателей, включая Дерипаску. Он покинул должность в 2018 году. Как заявил экс-агент, после этого российский олигарх предложил ему работу c зарплатой $17,5 тыс., сообщает Bloomberg.

Макгонигал провел расследование в отношении конкурента Дерипаски в России за "скрытые платежи". Бывший контрразведчик был арестован в начале 2023 года.

Напомним, Макгонигала задержали в начале текущего года. Также был задержан отставной российский дипломат Сергей Шестаков. Американский минюст обвиняет их в том, что они якобы вступили в сговор с целью оказания "услуг Дерипаске в нарушение санкций".