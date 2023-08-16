Продажу алкоголя на летних верандах могут узаконить

В России могут узаконить продажу алкоголя на летних верандах.

Соответствующий проект закона будет рассмотрен в Госдуме в сентябре. Инициативу поддерживают депутаты "Единой России" и регионы, которые начали направлять положительные отзывы. В настоящее время рестораторам запрещено подавать спиртное на летних верандах, но в некоторых субъектах, например, в Москве, власти сами принимают решения о разрешении. В отрасли назвали инициативу логичной и давно назревшей.

Как заявил автор законопроекта Денис Кравченко, запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Как отметил депутат, официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, при этом в парламент Думу в основном положительные, либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов, сообщают "Известия".