16 Августа 2023
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Фото: tut.by

В Роскомнадзоре заявили о блокировке 400 млн подозрительных вызовов менее чем за год

Роскомнадзор предотвратил около 400 млн мошеннических звонков с декабря 2022 года с помощью новой системы "Антифрод".

Она позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами в России и выявлять подменные номера. В июле текущего года количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем и составило почти 73 млн. Всего с декабря прошлого года предотвращено 391,3 млн мошеннических звонков. К системе подключены "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2. Как оказалось, средняя атака мошенников на абонента длится около трех минут.

Платформа анализирует телефонные номера и уникальные коды идентификации абонентов, звонящих и отправляющих сообщения, составляет базу подменных номеров и блокирует их. Качество работы такой системы зависит от обширности базы. Чем больше она становится, тем выше будет число заблокированных мошеннических звонков.

Сотовые операторы заинтересованы в сотрудничестве с "Антифродом", поскольку в России предусмотрен штраф за пропуск звонков с "подменных" номеров в размере до миллиона рублей, сообщают "Известия".

Теги: Роскомнадзор, связь, мошенники


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