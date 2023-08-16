СПЧ: в России нет нормальной системы контроля за мигрантами

В России необходимо выстроить рабочую систему контроля за мигрантами и их работодателями.

Как сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, проблема, связанная с миграцией, вышла на уровень национальной безопасности. По его словам, в стране отсутствует нормальная система контроля за мигрантами и за работодателями. Кабанов отметил, что в настоящее время происходит угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией. Член Совета назвал это очень опасным процессом.

"Русский мир - это не только русские, это очень важно, но сейчас мы отмечаем, что реальный рост реальный", - указал эксперт. По его словам, сейчас наблюдается подмена понятий, и зачастую людей, которые обращаются к властям и указывают на проблемы, "считают экстремистами", а тех, кто, например, проповедуют радикальные течения, к экстремистам не относят, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов. Это связано с ослаблением российской национальной валюты и, как следствие, снижением доходов.