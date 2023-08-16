СПЧ: в России нет нормальной системы контроля за мигрантами

16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

СПЧ: в России нет нормальной системы контроля за мигрантами

В России необходимо выстроить рабочую систему контроля за мигрантами и их работодателями.

Как сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, проблема, связанная с миграцией, вышла на уровень национальной безопасности. По его словам, в стране отсутствует нормальная система контроля за мигрантами и за работодателями. Кабанов отметил, что в настоящее время происходит угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией. Член Совета назвал это очень опасным процессом.

"Русский мир - это не только русские, это очень важно, но сейчас мы отмечаем, что реальный рост реальный", - указал эксперт. По его словам, сейчас наблюдается подмена понятий, и зачастую людей, которые обращаются к властям и указывают на проблемы, "считают экстремистами", а тех, кто, например, проповедуют радикальные течения, к экстремистам не относят, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов. Это связано с ослаблением российской национальной валюты и, как следствие, снижением доходов.

Теги: мигранты, иностранцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2023 21:09 Мск Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при взрыве в Махачкале

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети