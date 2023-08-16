Гладков раскритиковал желто-синюю тротуарную плитку

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал желто-синюю тротуарную плитку, которую применяли при ремонте подземного перехода в Белгороде.

Губернатор позвонил мэру Белгорода Валентину Демидову с просьбой разобраться с ситуацией в подземном переходе "Родина" в центре города. По словам главы областного центра, арендатор не согласовал цветовую схему, отметив, что в ближайшее время цвета перехода будут изменены. Предполагалось, что расцветка перехода будет в белых, голубых и серых цветах, поскольку за нее проголосовали жители города.

Но на фотографиях из соцсетей видно, что плитка чередует синий и желтый цвета – цвета флага Украины, сообщает РБК.