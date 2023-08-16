Зеленский раскритиковал боевой опыт мобилизованных

Мобилизованных граждан Украины необходимо учить, для чего требуется "реальный боевой опыт".

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, который посетил бригады украинской армии на мелитопольском направлении. По его словам, необходимо распространять на все бригады реальный мастерство, боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя. Президент считает, что это необходимо сделать приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных.

"Подготовка воинов – это также ответственность каждого командира всех звеньев", - сказал глава государства.

Ранее на Украине возбуждено более сотни дел в отношении военкомов, помогающих избежать мобилизации.