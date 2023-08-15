Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при взрыве в Махачкале

Спецборт МЧС России доставит из Махачкалы в Москву 17 пострадавших, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Пострадавших на самолете Ил-76 доставят в лечебные учреждения столицы.

Напомним, пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Также сообщалось, что количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35. Пострадавших уже более сотни. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.