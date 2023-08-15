МЧС Дагестана опровергло информацию об угрозе нового взрыва в Махачкале

ГУ МЧС России по Республике Дагестан опровергло информацию о риске нового взрыва на месте руин автосервиса, передает корреспондент Накануне.RU.

Telegram-канал Shot сообщил, что руины начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, вызвали пожарных. Канал также сообщил об эвакуации людей и о едком дыме с запахом химии.

"В сетях появилась новость, что руины на месте взрыва начали сильно дыметь и полицейские вызвали пожарных. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что данная информация является недостоверной", - заявили пожарные.

Напомним, пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Также сообщалось, что количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35. Пострадавших уже более сотни. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.