Мария Захарова назвала Киево-Печерскую лавру "санаторием для душевнобольных"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что Киево-Печерская лавра станет местом "духовной реабилитации" для военнослужащих ВСУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновница заявила, что на ее территории запустят программу с "духовными практиками" для военных.

"Санаторий для душевнобольных?" - отреагировала Захарова.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения подтвердил суд. Спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о выселении монахов из стен Киево-Печерской лавры. По его словам, новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение.