Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Причиной стало то, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Ждать вылета пассажирам пришлось в некомфортных условиях.

Напомним, по словам гендиректора Red Wings Евгения Солодилина, причиной задержек стала внештатная ситуация - одновременное обнаружение технических неисправностей у двух самолетов. Оперативно исправить ситуацию не получилось, несмотря на все манипуляции с воздушным судном. В качестве извинения авиакомпания решила предоставить пассажирам годовой сертификат на бесплатный полет внутри страны. В их числе пассажиры рейсов: WZ-3062 от 12.08.23, WZ-3061 от 13.08.23, WZ-3072 от 13.08.23, WZ-3071 от 14.08.23, WZ-3062 от 14.08.23 и WZ-3061 от 14.08.23.

Отметим, что часть пассажиров собирается отказаться от полета на самолете авиакомпании, переживая за свою безопасность.