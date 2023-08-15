Пассажиры Red Wings из Екатеринбурга отказываются лететь на самолете перевозчика

Прождав почти два дня, пассажиры рейса WZ-3071 авиакомпании Red Wings решили отказаться от полета на самолете перевозчика. Причиной стало долгое ожидание, постоянные переносы, а также само судно, о котором еще несколько часов назад сообщали как о неисправном. Об этом Накануне.RU рассказали сами пассажиры.

К людям вышла представитель прокуратуры, которая сообщила о старте регистрации на рейс. Она также сообщила, что полет будет осуществляться на самолете, с которого несколько часов назад и сняли пассажиров, однако переживать не стоит - на борту сработали датчики безопасности, из-за чего рейс было решено перенести.

"Сработали датчики безопасности, при которых командир воздушного судна принял решение, что это не является основанием для взлета в целях вашей безопасности. В настоящее время двигатели запускаются на воздушном судне и начинается регистрация", - сообщила представитель прокуратуры.

Несмотря на объяснения, часть пассажиров все же собирается отказаться от полета на самолете авиакомпании, переживая за свою безопасность. Об этом заявили сразу несколько пассажиров в Telegram-чате рейса. Там также сообщили, что сотрудник прокуратуры сейчас готовит справки о задержке рейса, которые будут выдавать у стойки регистрации. Их собираются получить и те, кто сегодня в отпуск лететь не намерен.

По последним данным табло, вылет запланирован на 20.30 по местному времени, однако пассажиры уверены, что рейс снова перенесут в последние минуты. До это вылет планировался в 18.30. Пассажиры отмечают, что драгоценные часы и дни отдыха потрачены впустую.

Напомним, в качестве извинения авиакомпания решила предоставить пассажирам годовой сертификат на бесплатный полет внутри страны. В их числе пассажиры рейсов: WZ-3062 от 12.08.23, WZ-3061 от 13.08.23, WZ-3072 от 13.08.23, WZ-3071 от 14.08.23, WZ-3062 от 14.08.23 и WZ-3061 от 14.08.23.