15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве собрать ребенка в школу стоит около 15 тысяч рублей

Собрать школьника к новому учебному году дороже всего обходится жителям столиц, но при этом за год больше всего выросли траты родителей из Екатеринбурга и Казани (+13%), посчитали аналитики сервиса SuperJob на основе опроса россиян.

В Москве покупка комплекта из одежды, обуви, спортивной формы, канцелярии и рюкзака обходится в среднем в 15 тыс. руб. В Санкт-Петербурге – 13,7 тыс., в Екатеринбурге – 13,6 тыс. В Волгограде – 11,3 тыс. руб., это минимальный показатель в городах-миллионниках.

Теги: школа, сборы, рейтинг, опрос


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