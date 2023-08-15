В челябинский ЗСО внесли законопроект о возврате прямых выборов мэров

В Законодательное собрание Челябинской области внесли законопроект возврате прямых выборов мэров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Справедливая Россия – за правду".

В региональном отделении отметили, что в области с 2014 года главы муниципалитетов не избираются жителями напрямую. По данным соцопросов, большинство южноуральцев выступает за возвращение прямых выборов. Поэтому депутаты "СР" предлагают принять законопроект.

Несколько лет назад депутаты вносили законопроект о возврате прямых выборы мэров, но депутаты его не поддержали.

Напомним, в Челябинске обжалуют постановление ЗСО об отказе в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров. На референдум предлагалось вынести два вопроса – о возвращении прямых выборов глав городов и районов, а также о возврате прямых выборов депутатов Челябинской гордумы при сохранении районных советов депутатов. Избирательная комиссия направляла ходатайство и документы в ЗСО в целях проверки соответствия вопросов требованиям законодательства. Депутаты признали их не соответствующими действующему законодательству.