В Псковской области на заводе установлен памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках (Псковская область).

Высота памятника – восемь метров, его проект создал скульптор Михаил Красильников еще четыре года назад, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора фонда, режиссер документального кино Владимир Паршиков. Предполагалось, что памятник установят в Волгограде, но из-за позиции региональных властей реализовать не получилось.

"Сегодня, спустя три года поисков, смогли установить памятник на территории завода "Микрон"", - сказал Паршаков.

Напомним, в феврале в Волгограде в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. Мероприятие входит в программу празднования 80-летнего юбилея Победы в битве на Волге.

Добавим, в 2016 г. в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Участники инициативной группы объясняли этот шаг так: "Из списка военных и политических деятелей, под чьим руководством советский народ одержал победу над нацизмом, несколько десятилетий назад настойчиво вычеркивается имя Сталина, словно не было у нашей армии главнокомандующего. При этом когда Сталин был жив и долгие годы после его смерти, никто даже не думал умалять его заслуг в деле спасения мира от гитлеровской угрозы. Теперь вслед за Сталиным шельмуют и подвиг советского солдата, а СССР приравнивают к нацистской Германии. Сталин олицетворяет становление нашей страны, как могучей индустриальной и военной сверхдержавы с передовой наукой и великой культурой". Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса.