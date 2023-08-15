Прокуратура заинтересовалась условиями труда на мясокомбинате, где произошла утечка аммиака

В Чайковском прокуратура проверяет соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда на мясокомбинате, где произошла утечка аммиака и пострадали работники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Утечка химически-опасного вещества произошла сегодня утром, на территории "Агрофирма Мясо". Во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки произошел порыв трубы. Пострадали работники мясокомбината. Двое госпитализированы, третий получает амбулаторное лечение.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Отметим, что проверку также проводят следователи СКР.