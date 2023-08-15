15 Августа 2023
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Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура заинтересовалась условиями труда на мясокомбинате, где произошла утечка аммиака

В Чайковском прокуратура проверяет соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда на мясокомбинате, где произошла утечка аммиака и пострадали работники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Утечка химически-опасного вещества произошла сегодня утром, на территории "Агрофирма Мясо". Во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки произошел порыв трубы. Пострадали работники мясокомбината. Двое госпитализированы, третий получает амбулаторное лечение.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Отметим, что проверку также проводят следователи СКР.

Теги: доследственная проверка, утечка аммиака, мясокомбинат


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