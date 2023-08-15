15 Августа 2023
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Фото: Lewis Joly/Associated Press

Российские ПВО впервые перехватили французские ракеты SCALP

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.

В июле французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил, что Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В Кремле заявили, что это решение вынудит Россию принять ответные меры.

В том же месяце Украина получила от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP класса "воздух—земля". Согласно открытым источникам, ракета SCALP способна поражать цели на расстоянии до 500 км и имеет массу боевой части 300−450 кг.

Теги: SCALP, ПВО, Минобороны


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