15 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Глава Среднего Урала поручил мэру Первоуральска лично убедиться в некачественной воде в квартирах

Вопросом качества водоснабжения жителей Первоуральска заинтересовались региональные власти. Губернатор Евгений Куйвашев попросил градоначальника Игоря Кабца лично пройтись по квартирам и узнать, не нужна ли людям помощь. Об этом сообщает департамент информполитики.

"Необходимо обсудить проблемные вопросы: обеспечение жителей качественной питьевой водой и организацию водоснабжения города в целом. Хочу попросить вас внимательно отнестись к обращениям жителей. Лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь. И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет", — заявил глава региона.

Напомним, что в прошлом месяце жители Первоуральска начали массово жаловаться на запах и цвет воды. По словам Кабца, проблемы возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой. Власти уже приняли ряд соответствующих мер: расчистили притоки Верхне-Шайтанского водохранилища, перебросили воду с Пильненского и Северо-Шайтанского прудов, а также увеличили подачу воды с Сергинского месторождения подземных вод. Был отремонтирован и водосброс на Пильненском пруду вместе с затвором на гидротехническом сооружении Северо-Шайтанского пруда. Власти также задействовали резервный источник — Ревдинский водовод.

На данный момент, при выявлении локальных проблем, на место выезжают специалисты для их устранения.

Теги: Первоуральск, водоснабжение


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