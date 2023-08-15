Новая ключевая ставка ставит крест на развитии долгового рынка – бизнес-омбудсмен

Новая [ключевая] ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестпроектов, считает уполномоченный по правам бизнеса при президенте РФ Борис Титов.

"Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты", - так омбудсмен описал действия ЦБ по повышению ставки до 12%.

"Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее (и видимо, еще предстоящее) удорожание ипотеки – один из наиболее очевидных примеров", - пишет Титов.

К слову, на доллар ставка тоже не сильно надавила – он продолжил рост.

"мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики", - полагает бизнесмен.