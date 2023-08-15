Гумкорпус Югры инициировал проект обучения бойцов в зоне СВО навыкам самопомощи

Гумкорпус Югры – первая гражданская организация в стране, выступившая с проектом обучения бойцов в зоне СВО навыкам самопомощи. Потребность в проекте выявили волонтеры, когда находились с гуманитарными миссиями в зоне проведения специальной военной операции.

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Проект по оказанию первой помощи на поле боя вышел в полуфинал международной премий МЫВМЕСТЕ. О практической части рассказала медик-инструктор Ольга Капустян. Она уже проводила обучение бойцов важнейшим навыкам самостоятельного оказания первой помощи, которые могут спасти жизнь. Минимальный набор освоить под силу каждому.

"Когда мы приезжали зимой и весной, то были первой и единственной гражданской организацией, которая принимает такого рода участие в военных действиях. Занятия включали и моделирование разных ситуаций – танк, окоп. Скорость освоения навыка разная, но в среднем, как минимум, 20 раз нужно развернуть жгут, и раз 30 – наложить его. Чтобы довести весь процесс до автоматизма, нужно проделать его минимум 100 раз", - рассказала волонтер.

Руководитель штаба добровольцев Югры АНО "Гуманитарный добровольческий корпус Югры" Светлана Басова полагает, что проект имеет еще и психологическую составляющую, помогая бойцам поверить в свои силы и даже в невозможное.

"Это то, чем, по сути, наполнен этот проект. Не просто дать алгоритм выживания, а дать возможность поверить в себя, в свои силы, в то, что ты можешь спасти и себя, и своего друга. И в то, что 20 секунд в жизни – немало. Мы дали знания, умения, следующая задача – закрепление навыка. В состоянии, шока психика думать не может, работает только тело, и наша задача – наработать с ними этот навык", - пояснила Светлана Басова.

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