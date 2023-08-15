Утечка аммиака на мясокомбинате в Прикамье произошла во время чистки холодильной установки

В Чайковском следователи начали доследственную проверку из-за утечки аммиака на мясокомбинате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве назвали причину возникновения утечки. По данным управления, она произошла во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки в производственном помещении. Трем пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь, напомним, двое были госпитализированы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

На предприятии взяли пробы воздуха. За пределами мясожирового цеха ПДК не превышена. Угрозы для здоровья и жизни населения нет.