Очередной рейс из Екатеринбурга в Анталью перенесли еще на несколько часов

Вылет рейса WZ-3071 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью снова перенесли. Как несколько минут назад рассказали пассажирам в аэропорту Кольцово, вылет запланирован на 18.30. Об этом Накануне.RU рассказали одна из читательниц, также ожидающая вылета.

Напомним, что рейс WZ-3071 должен был вылететь еще вчера, однако был отложен до 08.05 сегодняшнего дня. После пассажирам сказали о задержке до 14.40 и 15.00. По последним данным, вылет запланирован на 18.30.

"Мы здесь уже вторые сутки ждем, - рассказывает Наталья. - Нас посадили в самолет, мы посидели там час и нас высадили обратно. Тут человек 400 и все ждут прокурора. Только что сказали, что за нами прилетит другой борт, а рейс переносится на 18.30".

К пассажирам вышла представитель авиакомпании, однако те уже настроены на разговор с прокуратурой. С обеспечением едой людям посоветовали обращаться к туроператору. У одного из пассажиров с собой грудной ребенок, однако коляску уже передали в багажное отделение, а потому родитель вторые сутки ходит с младенцем на руках.

Напомним, по словам гендиректора Red Wings Евгения Солодилина, причиной задержек стала внештатная ситуация - одновременное обнаружение технических неисправностей у двух самолетов. Оперативно исправить ситуацию не получилось, несмотря на все манипуляции с воздушным судном. В качестве извинения авиакомпания решила предоставить пассажирам годовой сертификат на бесплатный полет внутри страны. В их числе пассажиры рейсов: WZ-3062 от 12.08.23, WZ-3061 от 13.08.23, WZ-3072 от 13.08.23, WZ-3071 от 14.08.23, WZ-3062 от 14.08.23 и WZ-3061 от 14.08.23.