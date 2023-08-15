15 Августа 2023
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Дерипаска назвал госкапитализм "могильным камнем на пути развития Руси"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, обычно очень остро реагирующий на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, прокомментировал повышение ключевой ставки до 12%. По его мнению, эффект ощутят разве что госбанки.

"По поводу ставки: на фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что всё в принципе неплохо и даже, наверно, будет ещё лучше (главное ничего не делать и ничего не менять), повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но всё равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он также в очередной раз назвал "серьезнейшей проблемной" американский госдолг и российский госкапитализм: "Наш госкапитализм с госбанками, когда всё не туда и задорого, тоже серьёзнейшая проблема, могильным камнем стоящая на пути развития Руси".

"Мир, стабильность всегда приносят процветание, и это было наглядно продемонстрировано в 90-е и в начале двухтысячных. А сегодня новые технологии предоставляют ещё больше возможностей для прогресса", - мечтает Дерипаска.

В пресс-службе бизнесмена тем временем опровергли информацию о встрече президента России с Дерипаской в предстоящую среду.

Теги: олег дерипаска, госкапитализм, ключевая ставка


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