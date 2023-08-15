15 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Big Gun&quot; / youtube.com/@biggun13

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 314 млн долларов

Правительство Швеции выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Об этом заявил глава Минобороны королевства Пол Йонссон, передает ТАСС.

По его словам, украинцы сообщили, что нуждаются в боеприпасах и запчастях для ранее поставленной шведской техники, в первую очередь БМП CV 90, танка Strv122 и артиллерийского орудия Archer.

В начале августа индийское издание Hindustan Times сообщило о захвате российскими военными БМП CV90 шведского производства в зоне СВО. На видео запечатлен момент с поражением бронемашины из противотанкового гранатомета.

Теги: швеция, украина, военная помощь


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