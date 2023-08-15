Алексей Орлов открыл новый детский сад в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во вторник, 15 августа, открыл новый корпус детского сада № 8 (улица Цветоносная, 8) в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Дошкольное образовательное учреждение очень ждали жители микрорайона Мичуринский, где много новостроек и молодежи. Это прекрасный подарок городу в преддверии нашего большого 300-летнего юбилея", – сказал Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что детский сад был возведен в рекордно короткие сроки. На площадку строители вышли осенью прошлого года, и уже 1 сентября этого года дошкольное учреждение на 250 мест распахнет свои двери для воспитанников.

Детский сад построен по самым современным требованиям. Общая площадь 3-этажного здания составляет более 4 тысяч квадратных метров, где комфортно разместятся 10 групп. Также предусмотрена большая территория, две полноценные спортивные площадки для разных возрастных групп детей, отдельный вход для малышей до 3 лет из двух сформированных групп, просторный спортивный зал и современный пищеблок. Образовательное учреждение полностью укомплектовано персоналом.

Глава Екатеринбурга поблагодарил губернатора Свердловской области, отметив, что стоимость проекта 375 миллионов рублей, при этом 300 миллионов рублей профинансировал субъект, остальные средства были выделены из муниципального бюджета.

Алексей Орлов подчеркнул, что все дети в возрасте от 3 до 7 лет устроены в детские сады. На сегодняшний день есть потребность в группах для самых маленьких от 1 до 3 лет. С застройщиками обсуждаются варианты возведения встроенных и пристроенных к детским садам новых корпусов. За 3 последних года было построено и введено в эксплуатацию несколько таких объектов. В дальнейшем при необходимости их можно перепрофилировать под учреждения дополнительного образования.

"Сегодня остроту проблемы здесь мы сняли полностью с вводом в эксплуатацию второго здания детского сада № 8", – сказал в завершении градоначальник.

Также напомним, что в середине июля районные межведомственные комиссии завершили первый этап оценки готовности образовательных учреждений Екатеринбурга к началу нового учебного года. Представители администраций районов и отделов образования, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, медицинские работники оценили подготовку 400 образовательных организаций – 125 школ, 261 детского сада и 14 учреждений дополнительного образования. По результатам проверки все они признаны готовыми к учебному процессу.