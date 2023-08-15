Организатор автопробега в поддержку ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге получил штраф

Иван Гагарин, организовавший уже второй в Екатеринбурге автопробег в поддержку ЧВК "Вагнер", оштрафован. Решение принял Ленинский районный суд, выписав штраф за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, что автопробег прошел 5 августа по маршруту "магазин OBI на ул. Халтурина - Северное кладбище в Березовском". Именно там захоронено около 200 человек, погибших при штурме Соледара и Артемовска. Там же установлен и мемориал бойцам ЧВК.

Первый автопробег состоялся 28 мая и также не был согласован, что является нарушением действующего законодательства. Несмотря на это, никто из участников наказан не был. Вероятной причиной тому могла послужить поддержка мероприятия уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

В мае участники и сторонники ЧВК уже проводили автопробеги в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге. Власти отказали в согласовании пробега, но он все равно состоялся, в нем приняли участие более 300 человек.