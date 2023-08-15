15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Состояние пострадавших в ДТП под Тобольском детей крайне тяжелое

Пострадавшие в ДТП в Тобольском районе трех- и 11-летний мальчики находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации областного депздрава, вызов на станцию "скорой помощи" поступил в 20.39. "Скорая" прибыла на место аварии уже в 20.47. Также помощь пострадавшим оказывала бригада, которая ехала из Абалака, и бригада территориального центра медицины катастроф ОКБ №1, которая возвращалась в Тюмень. На месте ДТП медики констатировали смерть четырех человек.

В областную больницу №3 доставили трех пациентов, но, к сожалению, жизнь одного из них спасти не удалось.

Напомним, на 241-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск "Инфинити G35", опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, вылетел на "встречку". Там он столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом.

Погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей семи, девяти и 14-и лет.

Теги: Авария, дорога смерти, Тюмень - Ханты-Мансийск


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Ранее 15.08.2023 09:30 Мск В Тюменской области в автоаварии погибли трое детей и двое взрослых

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