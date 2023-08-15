Состояние пострадавших в ДТП под Тобольском детей крайне тяжелое

Пострадавшие в ДТП в Тобольском районе трех- и 11-летний мальчики находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации областного депздрава, вызов на станцию "скорой помощи" поступил в 20.39. "Скорая" прибыла на место аварии уже в 20.47. Также помощь пострадавшим оказывала бригада, которая ехала из Абалака, и бригада территориального центра медицины катастроф ОКБ №1, которая возвращалась в Тюмень. На месте ДТП медики констатировали смерть четырех человек.

В областную больницу №3 доставили трех пациентов, но, к сожалению, жизнь одного из них спасти не удалось.

Напомним, на 241-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск "Инфинити G35", опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, вылетел на "встречку". Там он столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом.

Погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей семи, девяти и 14-и лет.