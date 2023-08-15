У наместника Киево-Печерской лавры диагностирован инфаркт

Адвокат Никита Чекман озвучил диагноз, поставленный наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

В своем telegram-канале Чекман сообщил, что речь идет об остром инфаркте миокарда. Ранее Чекман сообщал о том, что наместника госпитализировали и прооперировали.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения подтвердил суд. Спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о выселении монахов из стен Киево-Печерской лавры. По его словам, новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение.