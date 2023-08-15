15 Августа 2023
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Фото: Украинская православная церковь

У наместника Киево-Печерской лавры диагностирован инфаркт

Адвокат Никита Чекман озвучил диагноз, поставленный наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

В своем telegram-канале Чекман сообщил, что речь идет об остром инфаркте миокарда. Ранее Чекман сообщал о том, что наместника госпитализировали и прооперировали.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения подтвердил суд. Спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о выселении монахов из стен Киево-Печерской лавры. По его словам, новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение.

Теги: Митрополит Павел, Никита Чекман


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