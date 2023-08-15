Конкурс на должность главы Перми пройдет в закрытом режиме

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Перми пройдет в закрытом режиме. Информацию Накануне.RU подтвердил источник в городской думе.

Участие в конкурсе принимают безработная жительница города, секс-блогер Ирина Боровик, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капитального строительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Прикамья Анна Баранова, безработная Оксана Комягина, упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов, сотрудница группы компаний "Юрист 159", помощница депутат гордумы Перми Николая Гилева Ксения Тарантина, пермский активист и блогер Денис Галицкий, сотрудник службы безопасности "Почтабанка" Евгений Рожков и руководитель отдела развития транспортной безопасности пермского городского департамента транспорта Александр Синявский.

Основным кандидатом называют министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина.

Конкурс состоится 17 августа. Кандидаты представят конкурсной комиссии, половина членов которой назначена губернатором, еще половина - представлена городской думой, свои программы. Претенденты, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам на августовском заседании пермской думы. Победителя выберут депутаты.