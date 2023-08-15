Рогов: ВСУ в Запорожской области задействовали две трети резервов

Вооруженные силы Украины в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые предназначались для контрнаступления. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов РИА Новости.

По его словам, значительная часть этих резервов уже потеряна в боях.

Рогов уточнил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за рубежом. Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков.

26 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ. Украинские военные бросили максимальные силы на прорыв обороны на Ореховском направлении.

1 августа сообщалось, что российские военные пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении. Противник получил значительные потери и отброшен назад, заявлял врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.