Украинские диверсанты попытались прорваться в Россию в Брянской области - губернатор

Российские военные и пограничная служба ФСБ "в данный момент" предотвратили попытку захода украинских диверсантов на территорию РФ в районе села Курковичи Стародубского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", - рассказал глава региона. Других подробностей он не привел, Минобороны и ФСБ пока не комментировали инцидент.