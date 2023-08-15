В Челябинске обжалуют отказ в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров

В Челябинске обжалуют постановление ЗСО об отказе в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров.

Напомним, на референдум предлагалось вынести два вопроса – о возвращении прямых выборов глав городов и районов, а также о возврате прямых выборов депутатов Челябинской гордумы при сохранении районных советов депутатов. Избирательная комиссия направляла ходатайство и документы в ЗСО в целях проверки соответствия вопросов требованиям законодательства. Депутаты признали их не соответствующими действующему законодательству.

"Постановление будет обжаловано в суд в ближайшее время, к иску можно будет присоединиться", - сообщил председатель челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков.