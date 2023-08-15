СвЖД восстановит исторический облик здания вокзала в Верхней Салде

Свердловская железная дорога займется ремонтом вокзального здания и платформ на станции Верхняя Салда. Вокзалу вернут его исторический облик, однако не забудут про функционал и комфорт пассажиров.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, в Верхней Салде вновь появится пассажирское здание, характерное для конца XIX – начала XX века. В нем заменят фасад, кровлю, окна и двери, а также установят световые вывески с названием станции. При этом для отделки помещений будут использованы современные эргономичные материалы. Во время ремонта, будут модернизированы все инженерные системы: вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации. Предусмотрен ремонт санитарной комнаты и установка удобных посадочных мест с розетками.

Новую платформу не только удлинят до 130 м и расширят до 3 м, но и укроют качественной гранитной плиткой. Участок будет освещаться, иметь элементы ограждения, а также сходы к зданию вокзала.

Не забыли и про маломобильных граждан - для слабовидящих предусмотрены контрастная разметка, мнемосхемы и тактильные таблички со шрифтом Брайля. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, на вокзале будут оборудованы пандусы.

Все наружные работы планируется завершить этой осенью, а инженерные и внутренние - в следующем. В дальнейшем в здании вокзала могут открыть и автобусные кассы, чтобы при пересадке пассажирам удобно было покупать билеты. После привокзальная территория также будет благоустроена.