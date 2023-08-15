СвЖД восстановит исторический облик здания вокзала в Верхней Салде

15 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

СвЖД восстановит исторический облик здания вокзала в Верхней Салде

Свердловская железная дорога займется ремонтом вокзального здания и платформ на станции Верхняя Салда. Вокзалу вернут его исторический облик, однако не забудут про функционал и комфорт пассажиров.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, в Верхней Салде вновь появится пассажирское здание, характерное для конца XIX – начала XX века. В нем заменят фасад, кровлю, окна и двери, а также установят световые вывески с названием станции. При этом для отделки помещений будут использованы современные эргономичные материалы. Во время ремонта, будут модернизированы все инженерные системы: вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации. Предусмотрен ремонт санитарной комнаты и установка удобных посадочных мест с розетками.

Эскиз проекта станции Верхняя Салда(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Новую платформу не только удлинят до 130 м и расширят до 3 м, но и укроют качественной гранитной плиткой. Участок будет освещаться, иметь элементы ограждения, а также сходы к зданию вокзала.

Не забыли и про маломобильных граждан - для слабовидящих предусмотрены контрастная разметка, мнемосхемы и тактильные таблички со шрифтом Брайля. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, на вокзале будут оборудованы пандусы.

Все наружные работы планируется завершить этой осенью, а инженерные и внутренние - в следующем. В дальнейшем в здании вокзала могут открыть и автобусные кассы, чтобы при пересадке пассажирам удобно было покупать билеты. После привокзальная территория также будет благоустроена.

Теги: вокзал, Верхняя Салда, СвЖД, ремонт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети