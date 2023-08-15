15 Августа 2023
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Фото: МЧС

Глава Дагестана назвал "жадность и алчность" причинами взрыва на АЗС в Махачкале

В ситуации со взрывом на АЗС в Махачкале "во главе угла стоят жадность и алчность", заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду. Никак не может станция техобслуживания находится в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", — Сергей Меликов о предпосылках возникновения пожара в Махачкале.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту взрыва на АЗС. По данным СМИ, рядом с заправкой находился не только автосервис, но и кафе, а также молельная комната. Заправка находилась около федерального шоссе Махачкала — Астрахань. Этими фактами объясняется большое количество жертв (35 человек погибли) и пострадавших (более сотни человек).

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса (с которого вчера началась трагедия) был судим за то, что незаконно продавал газ на АЗС.

Теги: дагестан, взрыв азс, сергей меликов


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