Два жителя Белгородской области пострадали из-за обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Есть двое пострадавших.

Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Вторая пострадавшая – женщина, она с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, написал Гладков в своем telegram-канале.