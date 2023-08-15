Тюменская область готова оказать помощь Дагестану

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ночью произошла трагедия в Республике Дагестан, десятки погибших и раненых. От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Сильный пожар на АЗС в Махачкале произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Возгорание было локализовано на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. По неподтвержденным данным, пожар мог начаться в автосервисе, соседствовавшем с заправкой.

Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35. Пострадавших уже более сотни. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.

Между тем, источник Shot сообщает, что предварительная мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным телеграм-канала, в автосервисе, где начался пожар, хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Она же взорвалась в порту Бейрута в 2020 году.