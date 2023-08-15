В Екатеринбурге разыскивают парня, укравшего в магазине 20 килограммов фундука и кешью

Полиция Екатеринбурга пытается разыскать, вероятно, местного жителя, укравшего в магазине 20 кг орехов. Фаната белковой пищи просят опознать по фото.

Инцидент произошел еще в марте в продуктовом магазине на улице Фрезеровщиков. Молодой парень улучил момент, поднял и вынес несколько коробок продукции. Среди нее: 1,5 кг фундука, 4 кг фисташек, 7,5 кг кешью и 9 кг миндаля.

"Можно было бы предположить, что дома у похитителя живет чрезмерно прожорливый грызун, но, скорее всего, похищенное было банально перепродано", - сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Полиция просит при опознании похитителя сообщить его данные по номеру +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется. Сотрудники УВМД также призывают подозреваемого явиться в отдел полиции № 14 (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.