Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человеческих наблюдений

Американское космическое агентство (NASA) считает июль 2023 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдений с 1880 года. К такому выводу пришли ученые из Института космических исследований Годдарда (GISS) NASA в Нью-Йорке.

В целом июль 2023 года был на 0,24 градуса по Цельсию теплее, чем любой другой июль, и был на 1,18 градуса теплее, чем средний июль в период с 1951 по 1980 год.

"Данные NASA подтверждают то, что буквально чувствовали миллиарды людей во всем мире: температура июля 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений", - заявил глава NASA Билл Нельсон.

Отдельные регионы Южной Америки, Северной Африки, Северной Америки и Антарктики были особенно жаркими, там температура поднялась примерно на 4 градуса выше среднего. В целом из-за экстремальной жары этим летом десятки миллионов людей были подвержены рискам смерти и болезней.

Рекордный июль продолжает долгосрочную тенденцию антропогенного потепления, обусловленную в первую очередь выбросами парниковых газов, которая стала очевидной за последние четыре десятилетия. По данным NASA, пять самых жарких июлей с 1880 года произошли за последние пять лет.

Рекордно теплому июле способствовала высокая температура поверхности моря. Анализ NASA показывает особенно высокие температуры воды в восточной части тропической части Тихого океана, что свидетельствует об Эль-Ниньо, начавшемся в мае 2023 года. NASA ожидает увидеть самые большие последствия Эль-Ниньо в феврале, марте и апреле 2024 года.