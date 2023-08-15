Возможный владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса был судим – незаконно продавал газ на АЗС

Предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим – незаконно продавал газ на АЗС.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале. Количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35. Пострадавших уже более сотни. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.